Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.

с чего всё началось

Биатлон Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.

Здоровье Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Общество В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Происшествия В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.

Авто Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.

Здоровье Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Политика Украинский экономист предложил продать страну Китаю По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.

Политика Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.

Шоу-бизнес Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.

Происшествия Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».

Киберспорт EA откладывает все киберспортивные мероприятия из-за коронавируса Пока что отложены на неопределённый срок следующие турниры: Apex Legends Global Series; EA Sports FIFA 20 Global Series; FIFA Online 4 Live Events; Madden NFL 20 Championship Series.

Общество Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.