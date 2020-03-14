Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
RT на русском06:27

Подробнее о событии

Главный пульмонолог описал этапы развития пневмонии COVID-19

Известия09:37

Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19

Комсомольская правда08:53

Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Lenta.ru07:02

Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом

URA.Ru07:59

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

РИА Новости07:22

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

Вести.Ru08:22

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

RT на русском06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru 12 марта в 08:35
Общество

Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса

В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Известия 03:05
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и вышло на ЦСКА в плей-офф КХЛ

В полуфинале Западной конференции «Динамо» сыграет с московским ЦСКА, который со счётом 4:0 в серии прошёл нижегородское «Торпедо».
Говорит Москва 12 марта в 15:41
Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО вчера в 10:16
Общество

В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
РИА Новости 09:29
Футбол

«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ

Гол бразильского вингера Малкома на 27-й минуте стал для нападающего первым в сезоне во всех тунирах.
REGNUM 10:18
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек

Для сравнения: за первые сутки с момента релиза в Apex Legends сыграло 2,5 млн человек, а за 72 часа — 10 млн пользователей.
CyberSport.ru 04:15
Происшествия

В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск

Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.
Инфо24 09:07
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Gorod48 01:08
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Здоровье

Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей

Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
ТАСС Наука вчера в 08:42
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Общество

Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение.
Эхо Москвы 10:30
Политика

Украинский экономист предложил продать страну Китаю

По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
РИА Новости 09:01
Политика

Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.
Московский Комсомолец 09:40
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru 04:00
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Происшествия

Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо

Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».
Новостной фронт 08:55
Киберспорт

EA откладывает все киберспортивные мероприятия из-за коронавируса

Пока что отложены на неопределённый срок следующие турниры: Apex Legends Global Series; EA Sports FIFA 20 Global Series; FIFA Online 4 Live Events; Madden NFL 20 Championship Series.
Игромания.ру 07:45
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Здоровье

Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина заявила, что дочь Мария по-прежнему любит Фоменко

Голубкина и Фоменко были женаты 13 лет, от этого союза родились дочь и сын.
Московский Комсомолец 08:33
Происшествия

В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
АиФ Самара 06:11
Футбол

Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Чемпионат 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное