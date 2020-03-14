Коронавирус
РИА НовостиГлавный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.RT на русском06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Общество
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и вышло на ЦСКА в плей-офф КХЛ
В полуфинале Западной конференции «Динамо» сыграет с московским ЦСКА, который со счётом 4:0 в серии прошёл нижегородское «Торпедо».
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Общество
В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Футбол
«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ
Гол бразильского вингера Малкома на 27-й минуте стал для нападающего первым в сезоне во всех тунирах.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек
Для сравнения: за первые сутки с момента релиза в Apex Legends сыграло 2,5 млн человек, а за 72 часа — 10 млн пользователей.
Происшествия
В Казани экстренно сел самолет Москва-Челябинск
Самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, у экстренном режиме приземлился в Казани. Об этом 14 марта сообщает ТАСС.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Авто
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada
Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Общество
Главный санитарный врач может получить право обязать пациентов находиться на домашнем карантине
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать такое предложение.
Политика
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
Политика
Украинский дипломат заразился коронавирусом за границей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о первом случае заболевания коронавирусом сотрудника посольства в одной из стран.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Происшествия
Киевские прокуроры объявили радикалам войну за Сивохо
Как ранее сообщал News Front, презентация платформы, которую проводил ставленник Владимира Зеленского на посту советника секретаря СНБО Сергей Сивохо, была сорвана членами экстремистской группировки «Национальный корпус».
Киберспорт
EA откладывает все киберспортивные мероприятия из-за коронавируса
Пока что отложены на неопределённый срок следующие турниры: Apex Legends Global Series; EA Sports FIFA 20 Global Series; FIFA Online 4 Live Events; Madden NFL 20 Championship Series.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Здоровье
Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина заявила, что дочь Мария по-прежнему любит Фоменко
Голубкина и Фоменко были женаты 13 лет, от этого союза родились дочь и сын.
Происшествия
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Футбол
Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.