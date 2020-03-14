Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.

с чего всё началось

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Общество «Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу с 16 марта С 14 марта и 16 марта будет сокращена частота полетов из Москвы соответственно в Копенгаген и Прагу в связи с решением местных властей ограничить въезд иностранных граждан, прибывающих на их территорию в туристических целях.

Происшествия В Тольятти двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус В субботу, 14 марта, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 4 Николай Ренц сообщил о том, что в медучреждение госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Общество Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.

Политика Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".

Общество В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Футбол «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.

Наука Обнаружены мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита Американские физики из Массачусетского технологического института фактически вплотную подошли к разгадке фазового перехода Вервея, обнаружив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.

Политика Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.

Космос Космическую систему электроснабжения запатентовали российские учёные Принцип действия космической солнечной станции заключается в следующем: орбитальная СЭС располагается на высоте до 1000 км, аккумулируя энергию солнца, а при пролёте над точками приёма, передаёт собранную электроэнергию на землю микроволновым способом.