Коронавирус
РИА НовостиГлавный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
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Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.RT на русском06:27
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Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Хоккей
«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Общество
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу с 16 марта
С 14 марта и 16 марта будет сокращена частота полетов из Москвы соответственно в Копенгаген и Прагу в связи с решением местных властей ограничить въезд иностранных граждан, прибывающих на их территорию в туристических целях.
Происшествия
В Тольятти двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В субботу, 14 марта, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 4 Николай Ренц сообщил о том, что в медучреждение госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Общество
Ельцин Центр приостановит работу из-за коронавируса
Ельцин Центр с 16 марта временно приостанавливает свою работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Финансы
Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
Наука
Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Политика
Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Наука
Обнаружены мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита
Американские физики из Массачусетского технологического института фактически вплотную подошли к разгадке фазового перехода Вервея, обнаружив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии
Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
Футбол
Отменена пресс-конференция тренеров после матча «Зенит» — «Урал»
Сообщается, что пресс-конференция тренеров "Зенита" и "Урала" после матча 22-го тура РПЛ, а также микст-зона будут отменены.
Космос
Космическую систему электроснабжения запатентовали российские учёные
Принцип действия космической солнечной станции заключается в следующем: орбитальная СЭС располагается на высоте до 1000 км, аккумулируя энергию солнца, а при пролёте над точками приёма, передаёт собранную электроэнергию на землю микроволновым способом.
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.