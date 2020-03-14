Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
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с чего всё началось

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
RT на русском06:27

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Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19

Комсомольская правда08:53

Главный пульмонолог России назвал этапы развития коронавируса

News.ru08:45

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

RT на русском06:27

Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом

URA.Ru07:59

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

РИА Новости07:22

Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Lenta.ru07:02

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

Вести.Ru08:22
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Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Общество

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу с 16 марта

С 14 марта и 16 марта будет сокращена частота полетов из Москвы соответственно в Копенгаген и Прагу в связи с решением местных властей ограничить въезд иностранных граждан, прибывающих на их территорию в туристических целях.
Агентство Москва 04:43
Происшествия

В Тольятти двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В субботу, 14 марта, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 4 Николай Ренц сообщил о том, что в медучреждение госпитализировали двух пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Самарская газета 08:07
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Общество

Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора выступили с рекомендацией самым тщательным образом обрабатывать своё мобильное устройство антисептиками каждый раз после возвращения с улицы домой.
Deita.ru вчера в 05:30
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru вчера в 12:58
Политика

Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
РИА Новости 06:50
Общество

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Общество

Ельцин Центр приостановит работу из-за коронавируса

Ельцин Центр с 16 марта временно приостанавливает свою работу из-за угрозы распространения коронавируса.
Znak.com 05:40
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Финансы

Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
RT на русском 12 марта в 03:12
Наука

Ученые выяснили, как пластиковый мусор скапливается в Мировом океане

Газета.Ru 11 марта в 10:08
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Политика

Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
РИА Новости 04:48
Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Общество

Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:34
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Наука

Обнаружены мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита

Американские физики из Массачусетского технологического института фактически вплотную подошли к разгадке фазового перехода Вервея, обнаружив мягкие электронные моды тримеронной сети магнетита.
МонаВиста вчера в 12:54
Здоровье

Врач назвал основные угрозы коронавируса для России

Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Газета Кемерова вчера в 01:51
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 вчера в 05:29
Общество

Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 04:47
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Политика

Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии

Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
РИА Новости 08:17
Футбол

Отменена пресс-конференция тренеров после матча «Зенит» — «Урал»

Сообщается, что пресс-конференция тренеров "Зенита" и "Урала" после матча 22-го тура РПЛ, а также микст-зона будут отменены.
Soccer.ru 08:38
Космос

Космическую систему электроснабжения запатентовали российские учёные

Принцип действия космической солнечной станции заключается в следующем: орбитальная СЭС располагается на высоте до 1000 км, аккумулируя энергию солнца, а при пролёте над точками приёма, передаёт собранную электроэнергию на землю микроволновым способом.
Элек.ру вчера в 08:20
Футбол

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
RT на русском 02:00
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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