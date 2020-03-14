Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
RT на русском06:27

Подробнее о событии

Лучший пульмонолог России рассказал о стадиях заражения коронавирусом

Телеканал 360°10:22

Главный пульмонолог описал этапы развития пневмонии COVID-19

Известия09:37

Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Lenta.ru07:02

Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом

URA.Ru07:59

Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

РИА Новости07:22

Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19

Комсомольская правда08:53

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

RT на русском06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
Здоровье

Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
ТВ Центр 09:28
Футбол

В Туле болельщики вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер с обращением к депутату Госдумы от «Единой России» Валентине Терешковой.
Тульские новости 12:29
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Lenta.ru 07:20
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Политика

В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
ТАСС 12:59
Происшествия

Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке

Известия 13:07
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Общество

В Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение

В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение.
АиФ Санкт-Петербург 07:55
Авто

Названы самые «страшные» отечественные автомобили

Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Daily-Motor.Ru 09:14
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru 10:12
Общество

Третий случай коронавируса подтвердили в Калининградской области

Третий случай коронавирусной инфекции подтвердили в Калининградской области, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 12:47
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 07:15
Происшествия

Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

Следственный комитет России ужесточил обвинение фигурантам дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката гендиректора группы "Ру- ком" Николая Степанова Григория Иванищева.
Газета.Ru 06:52
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Армия и оружие

Самолеты Морской авиации РФ выполнили плановый полет над океанами

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о плановом полете противолодочных российских самолетов Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).
iReactor 13:33
Происшествия

Пассажиров Costa Magica высадили на берег

Вести.Ru 12:55
Общество

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 10:46
Происшествия

После взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС

В городе Находка Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на котельной, в результате которой разлилось около 2,5 тысяч тонн мазута.
Пятый канал вчера в 21:50
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо вчера в 04:43
Космос

Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль

Аргументы и Факты вчера в 15:16
Общество

«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса

Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
В курсе.ру 04:01
Биатлон

Биатлонистка Вирер выиграла «Большой хрустальный глобус»

Чемпионат 11:45
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное