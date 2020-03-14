Коронавирус
RT на русскомГлавный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
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Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей.
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью
Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Происшествия
Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов
На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
Политика
Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус
Ранее COVID-19 подтвердился у трех человек, в течение недавнего времени встречавшихся с президентом США.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Общество
Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса
Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19
NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев
Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Общество
Власти Испании ограничили передвижение по стране
Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
Экономика
Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса
Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
Наука
Ученые объяснили форму «винных слез»
На стенках бокала с вином возникают узоры в виде слез. Ученые объяснили форму «винных слез» с помощью концепции ударных волн.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Футбол
Слуцкий высказался о пандемии коронавируса
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о пандемии коронавируса, сообщает "БИЗНЕС Online".
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Хоккей
Клубы КХЛ выступили за продолжение плей-офф Кубка Гагарина
Представители семи клубов КХЛ, которые вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, за исключением снявшегося «Йокерита», провели удалённое совещание.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Общество
Собянин ужесточил меры против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Армия и оружие
В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.