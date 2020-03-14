Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлавный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
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Пульмонолог о лечении коронавируса

RT на русском12:38

Главный пульмонолог России рассказал о способе лечения коронавируса

Московский Комсомолец08:08

Одних антибиотиков мало. Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Life.ru09:05

Пульмонолог рассказал о лечении коронавируса

Петербургский дневник08:10
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Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости 15:26
Общество

Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей.
Вести.Ru 15:54
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
Происшествия

Аэропорт Шереметьево получил сообщения о минировании трех рейсов

На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили сообщения о минировании трех рейсов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:17
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
МонаВиста 04:57
Политика

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус

Ранее COVID-19 подтвердился у трех человек, в течение недавнего времени встречавшихся с президентом США.
Деловое.ТВ 13:47
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Общество

Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
Газета.Ru 07:20
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

Российская газета 11:39
Армия и оружие

Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 17:01
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Технологии

NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19

NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.
3DNews 16:41
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Общество

Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев

Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
РИА Новости 16:00
Общество

Власти Испании ограничили передвижение по стране

Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
РИА Новости 16:30
Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Общество

Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом

ФАН 02:09
Наука

Ученые объяснили форму «винных слез»

На стенках бокала с вином возникают узоры в виде слез. Ученые объяснили форму «винных слез» с помощью концепции ударных волн.
Актуальные Новости 07:30
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
Общество

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 11:02
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru 10:12
Футбол

Слуцкий высказался о пандемии коронавируса

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о пандемии коронавируса, сообщает "БИЗНЕС Online".
Газета.Ru 16:42
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости вчера в 05:37
Здоровье

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Коммерсантъ 08:54
Хоккей

Клубы КХЛ выступили за продолжение плей-офф Кубка Гагарина

Представители семи клубов КХЛ, которые вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, за исключением снявшегося «Йокерита», провели удалённое совещание.
Metaratings 17:43
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

ТАСС вчера в 14:19
Общество

Собянин ужесточил меры против коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввел дополнительные меры из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:53
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Армия и оружие

В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу

Российская газета 11:23
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
iReactor 14:50
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Университет
Российский медицинский университет. Один из крупнейших медицинских вузов России и Европы. Общая численность студентов - свыше 9000 человек. В РНИМУ 135 учебных кафедр. Общая численность профессорско-преподавательского состава - 1205 штатных единиц. В интернатуре Университета обучается более 200 человек ежегодно. В клинической ординатуре РНИМУ проходят обучение свыше 700 ординаторов по 36 специальностям на 72 кафедрах Университета. В аспирантуре обучается 550 человек на 90 кафедрах РНИМУ по 36 специальностям. Одна из примечательностей института является акцент на научно-исследовательскую стезю, а не на медицинской практике, как в остальных двух лидирующих московских медицинских институтов.
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