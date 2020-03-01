Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлавный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
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с чего всё началось

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
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Лучший пульмонолог России рассказал о стадиях заражения коронавирусом

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Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

RT на русском06:27
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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