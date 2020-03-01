Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.

с чего всё началось

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.

Технологии NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19 NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.

Общество Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Здоровье Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником Специалистами диетологами определены и названы семь часто употребляемых в пищу продуктов, которых нужно избегать при возникших проблемах с опорожнением кишечника.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Европой Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.

Технологии Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10 Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов 5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».