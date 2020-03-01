Коронавирус
RT на русскомГлавный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читать в источнике
Оценить269
с чего всё началось
Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.RT на русском06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn показали первый скриншот версии для ПК
Разработчики Horizon Zero Dawn добавили скриншот из ПК-версии игры в Steam.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать свои ПК для борьбы с COVID-19
NVIDIA призывает всех владельцев игровых ПК скачать приложение Folding@home, чтобы использовать компьютер в свободное время для борьбы с этим опасным заболеванием, уже унесшим немало жизней.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Общество
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Космос
Человечество живет в огромном космическом пузыре
Общество
Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м
Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.
Общество
Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Общество
В мире остался единственный материк, где нет коронавируса
Ни одного случая заражения COVID-19 не зарегистрировано лишь на одном материке в мире - Антарктиде.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного лайнера Costa Magica высадили в Гваделупе, сообщили в компании-судовладельце.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Здоровье
Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Специалистами диетологами определены и названы семь часто употребляемых в пищу продуктов, которых нужно избегать при возникших проблемах с опорожнением кишечника.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой
Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.
Футбол
«Спартак» обыграл «Оренбург» в гостях
Технологии
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10
Компания Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности (KB4551762) для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Здоровье
Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Общество
Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса
Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
Происшествия
На МКАД столкнулись одиннадцать машин
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Политика
Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.