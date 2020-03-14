Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.

с чего всё началось

Коронавирусная инфекция COVID-19 имеет как минимум четыре этапа прогрессирования. Таким мнением поделился главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

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