Коронавирус

URA.RuURA.RuГлавный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 имеет как минимум четыре этапа прогрессирования. Таким мнением поделился главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.
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с чего всё началось

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Невскими новостями" дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
RT на русском06:27

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Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом

РИА Новости07:22

Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19

Комсомольская правда08:53

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

Вести.Ru08:22

Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом

URA.Ru07:59

Главный пульмонолог описал этапы развития пневмонии COVID-19

Известия09:37

Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Lenta.ru07:02

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

RT на русском06:27
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Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru вчера в 00:42
Политика

США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Американские власти с 16 марта введут запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии, заявил вице-президент Майкл Пенс.
Московский Комсомолец 17:06
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
iReactor 14:50
Гаджеты

Недорогой Honor 30S получит самую быструю зарядку в классе

Если Honor 30S выйдет примерно по той же цене, по которой в своё время вышел Honor 20S (около 265 долларов), то это будет весьма любопытное предложение.
iXBT.com 18:35
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Шоу-бизнес

Волочкова отметила праздник с сухим льдом

Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Lenta.ru 18:20
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Наука

Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля

Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
ТАСС Наука 12 марта в 12:32
Общество

В Москве коронавирусом заразились трое несовершеннолетних

В Москве за сутки выявлено еще 9 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 12:26
Шоу-бизнес

Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном

На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Летидор вчера в 08:42
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ 18:58
Политика

Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину

Порошенко должен был пробыть в Испании еще около недели, однако в связи с закрытием авиасообщения он планирует прервать курс лечения, чтобы успеть вернуться в Киев до 17 марта, пишет РИА Новости.
Российская газета 19:35
Баскетбол

Игроки «Локомотива-Кубани» помещены в карантин после матча в Эстонии

Игроки основной команды ПБК «Локомотив-Кубань» находятся в карантине в связи с риском заражения коронавирусом.
РБК Краснодар 14:20
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна 14:58
Авто

Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100

На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
Автоновости дня 09:12
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
Здоровье

Диетолог дал советы по питанию во время карантина

Диетолог Иван Алименко дал советы по питанию во время карантина.
РЕН ТВ 19:37
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала для него последней в карьере.
Российская газета 09:37
Шоу-бизнес

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 вчера в 05:29
Армия и оружие

Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе

«Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.
Евразия Daily вчера в 20:24
Здоровье

Мишустин акцентировал внимание на группах риска по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что особого внимания требуют граждане, вернувшиеся из стран, расположенных в зоне риска, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 13:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом

Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
РЕН ТВ 02:14
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:35
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 12 марта в 03:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал умилительное фото с двухлетним сыном

Дмитрий Маликов опубликовал умилительное фото с двухлетним сыном Марк Маликов появился на свет в январе 2018 года.
Вокруг ТВ 07:35
Наука

Ученые прояснили математику роста головного мозга

Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Индикатор вчера в 14:21
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Ведомости 05:49
Политика

Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Россия с 15 марта временно приостанавливает пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 15:49
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Чучалин Александр Григорьевич
Советский и российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, академик и вице-президент АМН СССР, академик Российской академии наук. Директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты.
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