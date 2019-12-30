Политика
Газета.RuГлавный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Читать в источнике
Оценить1971
с чего всё началось
Как пишет Rzech Pospolita, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.РИА Новостивчера в 15:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье
Комсомольская правдавчера в 23:15
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Экономика
Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году
Российские АЭС за 2019 год установили новый рекорд по выработке электроэнергии, произведя почти 209 млрд киловатт-часов.
Кино
Выбраны самые сексуальные сцены в кино 2019
Журналисты издания Popsugar выбрали самые сексуальные и романтичные сцены в фильмах и сериалах, вышедших на экраны в 2019 году.
Экономика
Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%
В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Политика
Правительство Украины записало новогоднее обращение без глав МИД и МВД
Кабинет министров Украины поздравил граждан с Новым годом не в полном составе, в новогоднем обращении отсутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
Общество
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Происшествия
У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в магазине сумку, в которой находился телефон и более 10 млн рублей.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Экономика
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Транспорт
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Гаджеты
Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х
Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Гаджеты
В серии Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Согласно новым сведениям, производитель планирует выпустить ещё одну модель с 6,9-дюймовым экраном, которая получит название Samsung Galaxy S20 Ultra.Презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на февраль 2020 года.