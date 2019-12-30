с чего всё началось

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".

Экономика Акцизы на сигареты и табак в России повысились С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.

Кино Выбраны самые сексуальные сцены в кино 2019 Журналисты издания Popsugar выбрали самые сексуальные и романтичные сцены в фильмах и сериалах, вышедших на экраны в 2019 году.

Экономика Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7% В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

Политика Правительство Украины записало новогоднее обращение без глав МИД и МВД Кабинет министров Украины поздравил граждан с Новым годом не в полном составе, в новогоднем обращении отсутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Экономика В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.