Политика

РБКРБКГлавный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Как пишет Rzech Pospolita
, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
РИА Новостивчера в 15:30

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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

РБКвчера в 22:20

Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»

News.ruвчера в 11:08

Польская еврейская община отреагировала на слова Путина о дипломате

URA.Ruвчера в 18:08

Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после

РИА Новостивчера в 15:30

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Известиявчера в 19:33

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Pravda.Ruвчера в 10:01

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Lenta.ruвчера в 09:30
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Увеличение МРОТ С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда.
ФАН 29.12.19 в 11:17
Политика

Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»

США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
РБК 30.12.19 в 20:14
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС 29.12.19 в 05:15
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

RT на русском 30.12.19 в 00:38
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:45
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН 30.12.19 в 13:57
Экономика

В РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Экономика

Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт ряда товаров

Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров.
ТАСС вчера в 23:37
Происшествия

Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения

REGNUM 29.12.19 в 20:53
Космос

«Отель для роботов» отправляет в космос NASA. Постояльцы уже есть

Фонтанка.Ру 26.12.19 в 19:01
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия 30.12.19 в 13:08
Шоу-бизнес

Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей

Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
WomanHit.ru 30.12.19 в 10:03
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН вчера в 09:00
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 30.12.19 в 04:06
Политика

Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на посольство США в Багдаде

SM News вчера в 07:50
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM вчера в 11:48
Футбол

«Челси» заинтересован в трансфере Вернера

23-летний нападающий попал в сферу интересов лондонского «Челси».
Евро-футбол.ру вчера в 04:49
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Транспорт

В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции против тех водителей, которые злоупотребляют сигналом аварийной остановки, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 02:33
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на январь-февраль следующего года и подписали дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива.
Вести.Ru вчера в 15:14
Общество

Оливье и мандарины стали самыми популярными блюдами новогоднего стола

Давыдов.Индекс вчера в 05:23
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

ТАСС вчера в 18:54
Футбол

Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»

Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru 30.12.19 в 17:54
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Газета.Ru 30.12.19 в 02:37
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