Политика
РБКГлавный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Читать в источнике
Оценить1205
с чего всё началось
Как пишет Rzech Pospolita, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.РИА Новостивчера в 15:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье
Комсомольская правдавчера в 23:15
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном
Общество
В России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Рогозин пообещал повысить зарплату строителям космодрома Восточный
Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Здоровье
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в диспансере в Удмуртии
В результате пожара в трехэтажном здании психоневрологического диспансера в городе Глазов в Удмуртии пострадали шесть человек, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
Футбол
Коломейцев исключен из заявки «Локомотива» на сезон РПЛ
«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Политика
Иракцы штурмуют посольство США в Багдаде
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Общество
В России изменились правила регистрации новых автомобилей
Политика
Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
Наука
Названы облегчающие похмелье средства
Исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья спаржу, сообщает портал Wiley Online Library.
Политика
Украинские депутаты лишились неприкосновенности
На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Общество
Минюст предложил признать устаревшими 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР
Министерство юстиции предложило признать устаревшими более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР.
Музыка
Группа «Стекловата» сделала ремейк клипа на песню «Новый год»
Происшествия
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение
Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Армия и оружие
Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане
Свыше 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в дальних походах.