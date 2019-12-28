с чего всё началось

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Общество В России увеличится минимальный размер оплаты труда С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".

Общество В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Экономика В России повышаются акцизы на сигареты Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.

Наука Названы облегчающие похмелье средства Исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья спаржу, сообщает портал Wiley Online Library.

Политика Украинские депутаты лишились неприкосновенности На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.