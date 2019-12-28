Политика

РБКРБКГлавный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Как пишет Rzech Pospolita
, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
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В Союзе еврейских общин Польши отреагировали на слова Владимира Путина об «антисемитской свинье»

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Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье

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