с чего всё началось

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Шоу-бизнес Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

Общество Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о решении китайского суда, который 30 декабря осудил на три года ученого-генетика Хэ Цзянькуя за модификацию генома эмбрионов человека.

Происшествия В Благовещенске разыскивают двухлетнего мальчика Следователи просят всем, кому известно местонахождение Демьяна или обстоятельства его исчезновения, обратиться в следственные органы по тел. +7 924 744-00-20 или в ближайший отдел полиции, тел. 02, 102.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Политика Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.