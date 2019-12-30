с чего всё началось

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.

Политика Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.

Экономика Акцизы на сигареты и табак в России повысились С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Общество В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

Общество В Москве и Московской области ожидается похолодание Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.