Политика
РБКГлавный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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с чего всё началось
Как пишет Rzech Pospolita, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.РИА Новостивчера в 15:30
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Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье
Комсомольская правдавчера в 23:15
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