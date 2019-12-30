Политика
RT на русскомГлавный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского. Как пишет РИА Новости, Шудрих и глава Союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын опубликовали совместное заявление.
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с чего всё началось
Как пишет Rzech Pospolita, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.РИА Новостивчера в 15:30
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Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье
Комсомольская правдавчера в 23:15
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
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Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
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Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
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Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
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Общество
Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%
В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
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Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»
Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
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Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Армия и оружие
США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство
США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Общество
Есть чем гордиться и над чем работать. Базарносызганцы подвели итоги года
Чем можем гордиться, над чем работали в течение 2019-го – еще раз вспомним основные события прошедшего периода для того, чтобы реально оценить, что удалось сделать, что не удалось, чтобы в будущем двигаться вперед.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
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Футбол
Чалов может перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России по футболу Федор Чалов может в зимнее трансферное окно перейти в клуб Английской премьер-лиги.
Фигурное катание
Загитова станцевала в Новый год под «Макарену»
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Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Наука
Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах
Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.
Политика
Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США
Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.