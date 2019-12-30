Политика

RT на русскомRT на русскомГлавный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского. Как пишет РИА Новости, Шудрих и глава Союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын опубликовали совместное заявление.
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с чего всё началось
Как пишет Rzech Pospolita
, в Союзе еврейских общин заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением, а Липский, по их словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
РИА Новостивчера в 15:30

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Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Известиявчера в 19:33

В Союзе еврейских общин Польши отреагировали на слова Владимира Путина об «антисемитской свинье»

Эхо Москвы00:30

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

РБКвчера в 22:20

Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье

Комсомольская правдавчера в 23:15

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

RT на русском02:08

Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после

РИА Новостивчера в 15:30

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Lenta.ruвчера в 09:30
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

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Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»

Одним из героев матча стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав четыре очка - на свой счет он записал шайбу и три голевые передачи.
Газета.Ru 04:05
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Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
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Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
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Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
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Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
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Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Общество

Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%

В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
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Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»

Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".
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Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели вчера в 08:21
Армия и оружие

РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
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Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

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Армия и оружие

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 19:58
Политика

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

С 1 января Хорватия вступает в обязанности председателя Совета Европейского союза, эти полномочия Загреба продлятся до 30 июня 2020 года.
Интерфакс вчера в 21:26
Экономика

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 23:19
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия вчера в 05:28
Общество

Есть чем гордиться и над чем работать. Базарносызганцы подвели итоги года

Чем можем гордиться, над чем работали в течение 2019-го – еще раз вспомним основные события прошедшего периода для того, чтобы реально оценить, что удалось сделать, что не удалось, чтобы в будущем двигаться вперед.
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Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
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Чалов может перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России по футболу Федор Чалов может в зимнее трансферное окно перейти в клуб Английской премьер-лиги.
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Загитова станцевала в Новый год под «Макарену»

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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

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Наука

Вакцина от гриппа «разогрела» человеческие опухоли в мышах

Ученые предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной противоопухолевой терапии.
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Политика

Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
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Польский дипломат. В 1934-1939 годах занимал должность посла в Германии, в этом качестве играл ключевую роль во внешней политике Польши перед Второй мировой войной.
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