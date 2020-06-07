Коронавирус
РБКГлавный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, сообщил РБК его пресс-секретарь Гершон Коган. «У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — сказал Коган. По его словам, состояние Лазара не вызывает «особых опасений».
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с чего всё началось
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье.ТАСС10:03
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Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
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В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП
За май россияне совершили 2,2 млн операций на сумму более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
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Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Мужчину, который стрелял из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, во время перестрелки он получил ранения, сообщает столичное ГУМВД.
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
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Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
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BFM.ru 10:31
Футбол
Фаулер: «Не думаю, что Вернер достаточно хорош для „Ливерпуля“»
Бывший форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер оценил уровень нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, которым интересуется мерсисайдский клуб.
Sport.ru 04:58
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
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В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
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По мнению заокеанских журналистов, самыми секретными российскими подлодками стали АПЛ «Хабаровск» и «Белгород».
Военное дело вчера в 11:51
Политика
Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена
Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group
Доля структуры господина Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой, сообщает один из источников РБК.
Коммерсантъ 19:07
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавят персонажей других рас
Российская газета 10:16
Энергетика
Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
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Ведомости 21:00
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru вчера в 16:10
Экономика
«Пик еще не пройден». Экономисты рассказали, когда Алтайский край оправится от кризиса
Экономика Алтайского края будет долго оправляться от удара, нанесенного пандемией Финансовый кризис 2020 года будет затяжным и нанесет немалый вред экономике России и Алтайского края, считают эксперты.
АМИТЕЛ 20:49
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Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео
Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 14:30
Футбол
«Хоффенхайм» отказался от подписания Куртуа из-за проблем голкипера с математикой
«Хоффенхайм» следил за ним, было желание его подписать, это произошло в 2010 году.
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Виктор Дробыш раскрыл подробности первой встречи с «Бурановскими бабушками»
В 2012 году «Бурановские бабушки» приняли участие в песенном конкурсе «Евровидение», где им удалось занять почётное второе место.
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На сайт голосования по Конституции внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.
Lenta.ru 20:23
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Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
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Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе
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Долги и проводы: рэкетиры держали в страхе привокзальных таксистов
В адрес таксистов были угрозы — от причинения тяжких телесных повреждений до уничтожения принадлежащего имущества, — рассказал «Известиям» начальник оперативно-розыскного управления ГУТ МВД России Павел Тараскин.
Известия 17:02
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Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
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