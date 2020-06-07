Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье.

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Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, сообщил РБК его пресс-секретарь Гершон Коган. «У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — сказал Коган. По его словам, состояние Лазара не вызывает «особых опасений».

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