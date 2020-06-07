Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье.

с чего всё началось

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Футбол Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию» В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.

Здоровье Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов. 21

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 65

Футбол Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава. 5

Авто Назван рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами» Штучные недовольства вызывали трансмиссии автомобилей Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако количество неполадок было небольшим, что позволило аналитиком не включать их в рейтинг. 21

Футбол «Краснодар» может купить игрока юношеской сборной Бразилии Нападающий юношеской сборной Бразилии (в возрасте до 17 лет) Таллеса Магно может перейти в футбольный клуб "Краснодар", сделку могут осуществить во время летнего трансферного окна, пишет NEWS.ru со ссылкой на портал Netvasco.

Гаджеты Apple запустит рассрочку на Mac и iPad по своей кредитной карте Apple в ближайшие недели планирует запустить услугу рассрочки на покупку своих продуктов по собственной кредитной карте компании Apple Card, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 345

Политика Захарова прокомментировала беспорядки в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание». 427

Гаджеты Цены на iPhone SE 2020 года снизились почти на 20% Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации. 12

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 2,5K

Киберспорт Team Liquid вылетела с ESL One Birmingham 2020 В матче второго раунда нижней сетки плей-офф ESL One Birmingham 2020 – Online встречались Team Liquid и Nigma.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 1,2K

Космос Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.

Политика Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству России, следует из указа президента. 105

Футбол «Унион» и «Шальке» не определили победителя В 30-м туре Бундеслиги сыграли «Унион» и «Шальке», команды, которые с большим трудом набирают очки после возобновления чемпионата Германии.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 927