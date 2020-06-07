Коронавирус
RT на русскомГлавный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
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с чего всё началось
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье.ТАСС10:03
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Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Вести.Ru 15:00
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В Сахалинской области выявили несколько случаев переплаты пенсий
В начале года территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 9 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат.
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ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
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Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
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Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
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Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал в интаграме фотографию с отдыха на яхте. «Мое настроение», — подписал снимок иранский форвард.
Sport24.ru 17:49
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
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Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 13:49
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
На этой неделе россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - с 8 по 11 июня - в связи с празднованием Дня России, 12 июня.
Online47.ru 18:24
Политика
Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс 15:42
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News 16:22
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.
Lenta.ru 17:09
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru 12:45
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут
Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН 09:49
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Общество
На Камчатке под госпитали отдадут выставочный центр и санаторий
На этой неделе в режим работы госпиталя для лечения зараженных COVID-19 будут перепрофилированы санаторий «Жемчужина Камчатки» и Камчатский выставочный центр.
Камчатка-Информ 18:44
Политика
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
Политика
Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена
Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru вчера в 05:35
Экономика
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
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Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 01:39
Авто
Видео: Audi R8, BMW M8 и Mercedes-AMG GT R сразились на гоночной трассе
Эксперты YouTube-канала AutoBildSportsCars сравнили в предельных режимах спорткары «большой немецкой тройки» с мягкой крышей — Audi R8 Performance Spyder, BMW M8 Competition Convertible и Mercedes-AMG GT R Roadster.
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Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ 17:55
Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29