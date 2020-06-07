Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье.

с чего всё началось

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

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