Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлавный раввин России заразился коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
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с чего всё началось

Главный раввин России заразился коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе в воскресенье.
ТАСС10:03

Подробнее о событии

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом

РБК10:39

Главный раввин России заболел коронавирусом

RT на русском10:25

Главный раввин России заразился коронавирусом

ТАСС10:03

Главный раввин России заразился коронавирусом

Lenta.ru10:17

У главного раввина России нашли коронавирус

Известия10:15

Главный раввин России заразился коронавирусом

Коммерсантъ10:15

Главный раввин России Берл Лазар заболел COVID-19

РИА Новости10:20
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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Политика

МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы

Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
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Общество

Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
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Фигурное катание

Утвержден переход Трусовой в академию Плющенко

Ридус 14:39
Политика

Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
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Единоборства

Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления в карьере.
Интерфакс-Спорт 04:09
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Авто

Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети

Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
32CARS.ru 13:52
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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Политика

СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» в чемпионате Украины

Футболисты киевского "Динамо" на своем поле с крупным счетом обыграли "Александрию" в матче 25-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 11:59
Биатлон

IBU отменил летний чемпионат мира-2020 по биатлону

Metaratings 13:12
Происшествия

В деле о взятках в Минпромторге появился еще один фигурант

Следствие установило четвертого фигуранта уголовного дела о взятках начальника одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова.
Профиль 16:09
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Армия и оружие

В Сирии террористы обстреляли поселения в провинциях Идлиб и Алеппо

Дамаск, 4 июня 2020, 23:39 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки обстреляли пять поселений в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 4 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
REGNUM 04 июня в 16:39
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Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Lenta.ru 05 июня в 06:53
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru 15:38
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Политика

В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
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Здоровье

Врачи дали рекомендации по ведению здорового образа жизни летом

Врач-диетолог Марина Аплетаева советует отказаться от жирной пищи, алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара в жаркое время года.
ФедералПресс 05:10
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Хоккей

Депутат Роднина ответила на заявление Панарина о России

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«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk вчера в 15:23
Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru 05 июня в 06:32
Авто

Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России

Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
Автоновости дня 13:30
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты

Кабмин разрешил учреждениям культуры вместо возврата денег за «пропавшие» билеты в условиях ЧС или повышенной готовности выдавать ваучеры на будущее посещение.
BFM.ru 09:45
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Фигурное катание

Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире

Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело вчера в 21:53
Футбол

Широков считает, что Вагнер Лав принесёт пользу ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего Вагнера Лава.
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Tom’s Hardware: AMD больше не поддерживает графику в процессорах Intel

Компания AMD прекратила поддержку драйверов для интегрированных графических чипов в процессорах Intel Kaby Lake-G, 7 июня сообщает портал Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна 15:28
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Берл Лазар
Главный раввин России по версии ФЕОР, представитель любавического хасидизма.
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