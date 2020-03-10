Общество

ВедомостиВедомостиГлавный редактор RT ответила на обвинения Навального

«Аэрофлот» уже четвертый год заключает контракты на рекламу в программе «Международная пилорама», говорится в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованном 10 марта. Эта программа выходит поздно вечером по субботам на канале НТВ, ведет ее Тигран Кеосаян.
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Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК

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Симоньян прокомментировала «Снобу» материал ФБК о многомиллионных контрактах ее семьи с «Аэрофлотом»

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Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
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Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией.
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Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
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В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства.
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В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
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Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
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Операцию против киберпреступников проводили специалисты отдела борьбы с цифровыми преступлениями Microsoft, которые разместились в штаб-квартире корпорации в Редмонде (штат Вашингтон).
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Более 15 дорог в Алтайском крае перекрыты из-за непогоды

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Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть

Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
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У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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