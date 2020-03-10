Общество

ВедомостиВедомостиГлавный редактор RT ответила на обвинения Навального

«Аэрофлот» уже четвертый год заключает контракты на рекламу в программе «Международная пилорама», говорится в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованном 10 марта. Эта программа выходит поздно вечером по субботам на канале НТВ, ведет ее Тигран Кеосаян.
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Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости13:45

Симоньян прокомментировала «Снобу» материал ФБК о многомиллионных контрактах ее семьи с «Аэрофлотом»

Snob.ru11:48

ФБК: семья Маргариты Симоньян получила за три года 736 млн рублей от госструктур и миллиардера Вексельберга

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ФБК: Симоньян и Кеосаян «заработали» десятки миллионов рублей на «Международной пилораме»

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Навальный: Симоньян и Кеосаян заработали сотни миллионов рублей на контрактах с госструктурами

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ФБК: семья Маргариты Симоньян получила сотни миллионов рублей на контрактах с госструктурами

Новая газета11:16
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В США специалисты занимаются разработкой подводной лодки, которой можно управлять без вмешательства человека.
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Президент Афганистана помиловал заключенных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключенных членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ

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РБ Лейпциг — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)

Стали известны составы «Лейпцига» и «Тоттенхэма» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
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Армия и оружие

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Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил "РГ", что пока рано говорить о повышении стоимости машин в России из-за ослабления рубля и падения цен на нефть.
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Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

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«Космос: возможные миры» возвращает нас во вселенную науки

Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
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Путин встретился с Володиным и Медведчуком

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В сети появились фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

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Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса

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Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

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Тигран Кеосаян
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Советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер и телеведущий, армянского происхождения. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Кеосаяна.
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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