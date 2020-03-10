Общество
ВедомостиГлавный редактор RT ответила на обвинения Навального
«Аэрофлот» уже четвертый год заключает контракты на рекламу в программе «Международная пилорама», говорится в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованном 10 марта. Эта программа выходит поздно вечером по субботам на канале НТВ, ведет ее Тигран Кеосаян.
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Общество
В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в дебютном матче Мамаева
Футбольный клуб «Ростов» обыграл ЦСКА в матче Российской Премьер-Лиги, который состоялся 9 марта на «Ростов Арене».
Кино
Звезда «Хранителей» и «Аквамена» может появиться в «Безумном Максе»
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Армия и оружие
В США представлена подлодка, способная атаковать без приказа
В США специалисты занимаются разработкой подводной лодки, которой можно управлять без вмешательства человека.
Политика
Президент Афганистана помиловал заключенных талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключенных членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Хоккей
Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)
Стали известны составы «Лейпцига» и «Тоттенхэма» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Космос
Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Авто
Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин
Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил "РГ", что пока рано говорить о повышении стоимости машин в России из-за ослабления рубля и падения цен на нефть.
Культура
Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Космос
«Зона безопасности» спасает луны от смертельного падения на планеты
Новая модель околопланетных дисков от Юри Фуджи и Масахиро Огихара из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) отображает существование «зоны безопасности», которая не дает спутникам упасть на их родительские планеты-гиганты.
Космос
«Космос: возможные миры» возвращает нас во вселенную науки
Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Здоровье
В Самарской области превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
В Самарской области по сравнению с прошедшей неделей увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 8,6%, а среди жителей Самары на 4,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Происшествия
На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Мужчину госпитализировали в Черновцах на Украине с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из страны, где зафиксировали случаи этого заболевания, сообщила во вторник пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Авто
В сети появились фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети опубликовали фотографии серийного внедорожника Ford Bronco Sport, премьера которого должна состояться в ближайшее время.
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные более чем в двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Происшествия
Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек
Свыше 200 собак и кошек в Якутске, имевших контакт с бешеным псом, были усыплены в пункте передержки для ликвидации возможного очага заболевания, объяснили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.