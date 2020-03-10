Общество

АН Между строкАН Между строкФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».
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Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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