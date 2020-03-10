Общество
АН Между строкФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».
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Космос
Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар
Астрономы сумели обнаружить в космосе самый удаленный и яркий из всех известных науке блазаров.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
СБ ООН принял резолюцию с поддержкой договорённости США и талибов
Футбол
Иличич стал первым в истории автором покера на выезде в плей-офф ЛЧ
Ранее в выездом матче ЛЧ лучшим результатом был хет-трик, и его оформляли только пять футболистов: легендарный бразилец Роналдо, итальянец Филиппе Индзаги, хорват Ивица Олич, выступавший за «Баварию», а также Садио Мане и Пьер-Эмерике Обамеянг.
Политика
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Наука
Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые
Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
СП: Реализация проекта по культурному наследию в РФ отстает от сроков
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП, реализация отстает от плановых сроков - были выявлены "факты недостижения целей и ожидаемых результатов" по контрактам, которые были заключены при реализации трех подпроектов.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Авто
Выездное заседание Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам прошло на Красцветмете
В Красноярске прошло выездное заседание комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней под председательством генерального директора Красцветмета Михаила Дягилева.
Политика
Депутат Карелин снял поправку о досрочных выборах в Госдуму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что предложение о досрочном голосовании могла внести любая политическая фракция.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Финансы
Курс рубля резко упал после открытия торгов на Московской бирже
Во вторник, 10 марта, стало известно, что курс рубля резко упал после открытия торгов на Московской бирже.
Общество
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Энергетика
Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний 12 марта
Совещание главы Минэнерго Александра Новака и руководителей нефтяных компаний по обсуждению ситуации после развала сделки ОПЕК+ состоится 12 марта, передает Reuters сообщение ведомства.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Наука
Изучение муравьев показало пример обратной эволюции
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Космос
Астрономы рассказали, насколько холодно в космосе
Астрономы дали ответ на вопрос о том, насколько холодно в пределах космоса.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.