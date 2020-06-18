с чего всё началось

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико. Об этом сообщает телеканал «Белоруссия 1».

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

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