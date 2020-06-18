Общество

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико. Об этом сообщает телеканал «Белоруссия 1».
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с чего всё началось
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил
 глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ10:24

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В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

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В Белоруссии задержали конкурента Александра Лукашенко на президентских выборах – Виктора Бабарико

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В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента

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Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико задержан за противоправную деятельность

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В Белоруссии задержали кандидата в президенты

РИА Новости12:27
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«Организатор преступной схемы». Виктор Бабарико задержан

КП - Беларусь10:47
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Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
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Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

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Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

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Исполнительница одной из главных женских ролей в новом «Бэтмене» Зои Кравиц дала интервью для подкаста Happy Sad Confused, в котором поделилась секретами со съемочной площадки.
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Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
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Общество

Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит

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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
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Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
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Экономика

ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
РБК 11:08
Футбол

УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных

17 июня на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден формат отбора на чемпионат мира - 2022 для европейских сборных, передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.
Газета.Ru 08:32
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Газета.Ru 10:43
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
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Армия и оружие

Десантный корабль-док ВМС США начал переход в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США начал переход в Черное море, где присоединится к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 08:30
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Происшествия

Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО

Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения.
Первый ульяновский портал вчера в 04:38
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Общество

Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов

Роскомнадзор исключил ранее блокировавшийся на территории РФ сайт telegram.org из реестра запрещенной в стране информации.
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Шоу-бизнес

Развод и 1,5 млн на дочку: Пелагея требует алименты от Телегина

Пелагея обратилась в суд с иском «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка», и скорее всего речь будет идти о фиксированных ежемесячных выплатах, поскольку четверть дохода хоккеиста составляет, по данным «КП», порядка 1,5 млн рублей, и эту сумму адвокат спортсмена будет пытаться сбить.
Собеседник 10:06
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Происшествия

В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

РИА Новости 07:34
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Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

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Цена на бензин Аи-95 дошла до исторического максимума

Цена автомобильного бензина марки Аи-95 («Премиум-95») в минувшую среду, 17 июня, добралась до своего исторического максимума.
Эксперт Северо-Запад 05:39
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Армия и оружие

В Туле Парад Победы пройдет с соблюдением всех правил безопасности

Первый Тульский 12:51
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Общество

Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
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Технологии

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10

Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
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Происшествия

Иркутский чиновник попытался сбежать от следователей

В Иркутске чиновник решил спастись от следователей бегством.
News.ru 05:39
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