Общество
RT на русскомВ Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико. Об этом сообщает телеканал «Белоруссия 1».
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с чего всё началось
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.Коммерсантъ10:24
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com 11:00
Кино
Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом
Исполнительница одной из главных женских ролей в новом «Бэтмене» Зои Кравиц дала интервью для подкаста Happy Sad Confused, в котором поделилась секретами со съемочной площадки.
Телепрограмма 03:39
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье
О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Экономика
ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами
Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.
РБК 11:08
Футбол
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных
17 июня на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден формат отбора на чемпионат мира - 2022 для европейских сборных, передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.
Газета.Ru 08:32
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США начал переход в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США начал переход в Черное море, где присоединится к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС 08:30
Происшествия
Заместителя главы Ульяновска Сычева отправили в СИЗО
Сычев проведет в СИЗО не более двух суток. За этот срок для него изберут меру пресечения.
Первый ульяновский портал вчера в 04:38
Общество
Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов
Роскомнадзор исключил ранее блокировавшийся на территории РФ сайт telegram.org из реестра запрещенной в стране информации.
Интерфакс 10:46
Шоу-бизнес
Развод и 1,5 млн на дочку: Пелагея требует алименты от Телегина
Пелагея обратилась в суд с иском «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка», и скорее всего речь будет идти о фиксированных ежемесячных выплатах, поскольку четверть дохода хоккеиста составляет, по данным «КП», порядка 1,5 млн рублей, и эту сумму адвокат спортсмена будет пытаться сбить.
Собеседник 10:06
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Энергетика
Цена на бензин Аи-95 дошла до исторического максимума
Цена автомобильного бензина марки Аи-95 («Премиум-95») в минувшую среду, 17 июня, добралась до своего исторического максимума.
Эксперт Северо-Запад 05:39
Армия и оружие
В Туле Парад Победы пройдет с соблюдением всех правил безопасности
Первый Тульский 12:51
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10
Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
ИА Красная Весна 00:46
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Происшествия
Иркутский чиновник попытался сбежать от следователей
В Иркутске чиновник решил спастись от следователей бегством.
News.ru 05:39