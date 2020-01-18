Политика
Газета.RuГлавный советник Трампа по России отстранен от работы
Пик был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью. Он является главным экспертом по России в команде главы Белого дома Дональда Трампа. Эта позиция не исключает участия в украинском скандале, который привел к началу процедуры импичмента Трампа.
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Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Футбол
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Политика
Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
Политика
Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре
Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Экономика
Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России
В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой
Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Происшествия
Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково
Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в столичном аэропорту Внуково.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет
Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни.
Футбол
Массара рассказал о трансферной политике «Милана» в январе
Спортивный директор "Милана" Рикки Массара в интервью DAZN рассказал о трансферных целях миланского клуба в ближайшее время.У нас не запланировано никаких дальнейших трансферов, так как мы уже привезли Ибрагимовича, Кьера и Беговича.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Футбол
Медведев подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в петербургском клубе.
Гаджеты
Названы страны, чаще всего запрашивающие у Apple данные пользователей
На днях Apple опубликовала отчёт, из которого стало ясно, как часто компании поступают запросы на передачу пользовательских данных от властей.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.