Пик был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью. Он является главным экспертом по России в команде главы Белого дома Дональда Трампа. Эта позиция не исключает участия в украинском скандале, который привел к началу процедуры импичмента Трампа.

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