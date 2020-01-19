Пик был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью. Он является главным экспертом по России в команде главы Белого дома Дональда Трампа. Эта позиция не исключает участия в украинском скандале, который привел к началу процедуры импичмента Трампа.

Главный советник Трампа по России отстранен от работы

Общество Названы самые популярные лечебные курорты России Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.

Политика Саррадж пригрозил Хафтару международной интервенцией в Ливию Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж пригрозил в случае продолжения наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласить в Ливию международные силы под эгидой ООН под предлогом защиты мирного населения.

Политика Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Экономика Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Политика «Яблоко» разработает альтернативные поправки к Конституции России Президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. Мнение граждан планируют спросить на всенародном голосовании.

Политика Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.