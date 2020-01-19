Политика
Газета.RuГлавный советник Трампа по России отстранен от работы
Пик был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью. Он является главным экспертом по России в команде главы Белого дома Дональда Трампа. Эта позиция не исключает участия в украинском скандале, который привел к началу процедуры импичмента Трампа.
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