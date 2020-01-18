Политика
Газета.RuГлавный советник Трампа по России отстранен от работы
Пик был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью. Он является главным экспертом по России в команде главы Белого дома Дональда Трампа. Эта позиция не исключает участия в украинском скандале, который привел к началу процедуры импичмента Трампа.
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Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Политика
Перед саммитом по Ливии Путин на «ногах» пообщался с Макроном
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на «ногах» пообщались перед тем, как в Берлине стартовал международный саммит по ливийской проблематике.
Политика
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране
В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Шоу-бизнес
Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы
Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся опровергла информацию о том, что актрису госпитализировали.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Происшествия
Женщине стало плохо во время крещенских купаний в Москве
Спасатели оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо во время погружения в крещенскую купель в Москве.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Компания Toyota определилась с датой премьеры нового кроссовера, построенного на базе концепта TJ Cruiser.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Гаджеты
IFixit составила рейтинг ремонтопригодности устройств 2019 года
Мастерская iFixit решила составить собственный рейтинг лучших и худших устройств 2019 года с точки зрения ремонтопригодности.
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Политика
Эрдоган: Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Берлине заявил, что Москва и Анкара «решительно завершили» сделку по ЗРС С-400, несмотря на давление.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Политика
Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции
Документ потребует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".
Кино
Детектив «Плохие парни навсегда» появится в прокате с 23 января
Пути друзей-детективов Майка Лоури и Маркуса Бернетта (Уилл Смит и Мартин Лоуренс) разошлись.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Трамп раскрыл новые детали убийства генерала Сулеймани
Президент США Дональд Трамп заявил, что спецоперации по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предшествовали его «дурные высказывания».
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Происшествия
На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители
Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.