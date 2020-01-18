Политика

Газета.RuГазета.RuГлавный советник Трампа по России отстранен от работы

Пик был отправлен в административный отпуск в ожидании расследования, связанного с безопасностью. Он является главным экспертом по России в команде главы Белого дома Дональда Трампа. Эта позиция не исключает участия в украинском скандале, который привел к началу процедуры импичмента Трампа.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отставке советника Трампа по России и Европе

RT на русском04:55

Bloomberg: советник Трампа по России ушел в отставку

РИА Новости01:14

СМИ: советник Трампа по России отстранен из-за «вопросов безопасности»

Коммерсантъвчера в 22:12

Bloomberg: советник Трампа по России отстранен от работы

URA.Ruвчера в 22:15

Bloomberg: директор по России Совета нацбезопасности Белого дома покинул свой пост

ТАССвчера в 22:10

СМИ узнали об отстранении от работы советника Трампа по России

РБКвчера в 22:07

СМИ узнали об увольнении советника Трампа по России из СНБ США

Интерфаксвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Политика

Перед саммитом по Ливии Путин на «ногах» пообщался с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на «ногах» пообщались перед тем, как в Берлине стартовал международный саммит по ливийской проблематике.
NewInform 09:14
Политика

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
ТАСС 04:22
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

РИА Новости вчера в 11:02
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы

Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся опровергла информацию о том, что актрису госпитализировали.
RT на русском 08:04
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Российская газета 03:39
Политика

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Lenta.ru 05:42
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Происшествия

Женщине стало плохо во время крещенских купаний в Москве

Спасатели оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо во время погружения в крещенскую купель в Москве.
ТАСС 03:25
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 03:14
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер 17 января в 04:58
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
Новые автомобили 17 января в 08:06
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Авто

Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Компания Toyota определилась с датой премьеры нового кроссовера, построенного на базе концепта TJ Cruiser.
Новые автомобили 17 января в 23:15
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Гаджеты

IFixit составила рейтинг ремонтопригодности устройств 2019 года

Мастерская iFixit решила составить собственный рейтинг лучших и худших устройств 2019 года с точки зрения ремонтопригодности.
3DNews 08:45
Политика

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
РИА Новости 09:26
Политика

Эрдоган: Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Берлине заявил, что Москва и Анкара «решительно завершили» сделку по ЗРС С-400, несмотря на давление.
Экономика сегодня 08:34
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Политика

Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции

Документ потребует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".
Эхо Москвы 08:31
Кино

Детектив «Плохие парни навсегда» появится в прокате с 23 января

Пути друзей-детективов Майка Лоури и Маркуса Бернетта (Уилл Смит и Мартин Лоуренс) разошлись.
Профиль 03:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
Политика

Трамп раскрыл новые детали убийства генерала Сулеймани

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецоперации по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предшествовали его «дурные высказывания».
Профиль 08:00
Музыка

Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК 17 января в 10:55
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Происшествия

На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске.
Вести.Ru 01:59
Футбол

Глушаков может покинуть «Ахмат»

Свободная Пресса вчера в 12:31
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное