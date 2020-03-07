Экономика
Мой БрянскГлавный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин посоветовал переждать «шок» в наличных.
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Экономика
Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть
На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами
Известный рэпер Джиган после серии скандальных прямых эфиров попал в клинику реабилитации в Майами, видео было размещено на его странице в "Инстаграме".
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Армия и оружие
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Политика
Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде
Гаджеты
Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10
Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Происшествия
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал очевидец
Пал травы на КСК в Чите сфотографировал местный житель днем 7 марта.
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
Авто
Bentley Continental GT получил версию для любителей конного спорта
Новый кабриолет Continental GT идет по тому же пути и добавляет аналогичную версию к собранным вручную Bentley Continental GT в его штаб-квартире в Крю, которые, как и представленная ранняя Bentayga, становятся раем для любителей лошадей, наполненным тонкими элементами, относящимися к конному спорту.
Игры
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store
Общество
Во Франции запретили массовые мероприятия
Все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Кино
Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Политика
Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17
По словам госсекретаря США Майка Помпео, в Вашингтоне доверяют судебной системе Нидерландов относительно рассмотрения дела о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Boieng компании Malaysia Airlines.
Происшествия
На Сахалине 8 марта погибла женщина-пешеход
Накануне, 8 марта, на автодороге Южно Сахалинск Оха произошло смертельное ДТП. На 21 километре трассы Сузуки Свифт сбил пожилую женщину.
Космос
В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Футбол
Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России.
Наука
Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох
Антропологи из США и Испании в ходе раскопок в местности Гона на северо-востоке Эфиопии обнаружили два черепа прямоходящих людей (Homo erectus) и их орудия труда.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Экономика
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.