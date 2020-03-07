Общество
Мой БрянскГлавный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин посоветовал переждать «шок» в наличных.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Шоу-бизнес
Приставы не смогли найти Заворотнюк и закрыли дело о ее долге
Здоровье
В Мурманске госпитализировали женщину с симптомами ОРВИ
По информации оперативного штаба, вчера в Североморске с симптомами ОРВИ обратилась в скорую помощь гражданка России, недавно вернувшаяся из Вьетнама.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Общество
В России выявлено четыре новых случая коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
«Оренбург» победил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Оренбурге закончилась со счетом 2:0.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова в соблазнительном образе предстала перед женихом
Известная модель Наталья Водянова предстала перед своим женихом Антуаном Арно в соблазнительном образе.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Общество
Минюст США пригрозил Тинькову шестью годами тюрьмы
Олегу Тинькову грозит до шести лет в американской тюрьме.
Общество
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений перемирия в сирийском Идлибе
Днём ранее в силу вступил дополнительный протокол о прекращении огня Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Иван Телегин познакомил Марию Гончар со своей матерью
Известный российский спортсмен Иван Телегин, который получил травму и не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую избранницу Марию Гончар с матерью.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Энергетика
ОПЕК рекомендует сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
«В связи с развитием ситуации на рынке нефти, главы делегаций провели дополнительные консультации и решили рекомендовать продление срока новых ограничений на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года», – отмечается в распространенном организацией коммюнике.
Футбол
АПЛ может запретить пожилым людям посещать футбол
Английская Премьер-лига (АПЛ) может запретить пожилым людям посещать футбол, сообщает Mirror.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Зеленский заявил о возможном выходе Украины из «нормандского формата»
Украина готова выйти из «нормандского формата» через год, если обстановка в Донбассе не изменится, а соответствующие стороны не реализуют международные соглашения.
Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Транспорт
Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.