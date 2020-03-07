Александр Кудрин — в 2018 году стал лучшим аналитиком по России по версии авторитетного отраслевого журнала Institutional Investor. В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.

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