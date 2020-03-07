Экономика

РБКРБКГлавный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

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Александр Кудрин — в 2018 году стал лучшим аналитиком по России по версии авторитетного отраслевого журнала Institutional Investor. В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

РБК02:00

Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег

Lenta.ru04:06
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В России «Красу полиции» затравили за внешность

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Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
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Вторая супруга Федора Емельяненко остается одинокой после расставания с мужем

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Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование кризиса в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с бывшим лидером Казахстана, а ныне членом Конституционного совета республики Нурсултаном Назарбаевым.
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СМИ сообщили о гибели высокопоставленного иранского военного в Сирии

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Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива»

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Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии

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Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
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В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 05 марта в 02:33
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Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче НХЛ

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Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
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В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса

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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Общество

Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет

Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
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В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 04:15
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Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.
ТАСС 02:03
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Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

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Общество

В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
РИА Новости 02:12
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Познер высказался об опасности коронавируса

Вспышка коронавируса в мире является «самой настоящей пандемией», считает телеведущий Владимир Познер.
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Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Ранее сообщалось о пяти случаях заражения новым видом пневмонии в столице и одном заражённом коронавирусом в Нижнем Новгороде.
Говорит Москва вчера в 11:51
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В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 00:49
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Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
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Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
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Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
МонаВиста вчера в 07:51
Общество

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Известия вчера в 13:29
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