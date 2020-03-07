Экономика
РБКГлавный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
Александр Кудрин — в 2018 году стал лучшим аналитиком по России по версии авторитетного отраслевого журнала Institutional Investor. В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Политика
Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Вторая супруга Федора Емельяненко остается одинокой после расставания с мужем
Политика
Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование кризиса в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с бывшим лидером Казахстана, а ныне членом Конституционного совета республики Нурсултаном Назарбаевым.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Футбол
Геркус подробно рассказал об иске со стороны «Локомотива»
«Локомотив» подал в суд на своего экс-директора, требуя взыскать 144,6 млн рублей по итогам проведённого в клубе аудита.
Общество
Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Общество
В Китае одобрили тест-систему для быстрой диагностики коронавируса
Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут, сообщает агентство Синьхуа.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Общество
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет
Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Общество
В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Здоровье
Познер высказался об опасности коронавируса
Вспышка коронавируса в мире является «самой настоящей пандемией», считает телеведущий Владимир Познер.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
Ранее сообщалось о пяти случаях заражения новым видом пневмонии в столице и одном заражённом коронавирусом в Нижнем Новгороде.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Энергетика
Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть
Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
Общество
В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.