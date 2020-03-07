Экономика
РБКГлавный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
Александр Кудрин — в 2018 году стал лучшим аналитиком по России по версии авторитетного отраслевого журнала Institutional Investor. В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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Политика
США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке
Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Происшествия
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»
Общество
Тарасов просит уменьшить алименты на дочь
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться пятикратного уменьшения алиментов на дочь от первого брака, передает Starhit.ru.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Политика
В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Здоровье
Медики назвали безопасное количество съеденных яиц в день
«Употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщил главный автор эксперимента доктор Фрэнк Ху.
Биатлон
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
Политика
Зеленский пообещал через год выйти из «нормандского формата»
Украина через год выйдет из "нормандского формата", если не сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о "мире в Донбассе".
Происшествия
Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess
Экономика
«Балтика» продала пивоваренный завод в Челябинске
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный до сих пор стыдится своего романа с Еленой Темниковой
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Авто
Названа дата, когда водителей начнут штрафовать за техосмотр
В разгар лета автовладельцы начнут получать "письма счастья" с камер фото- и видеофиксации за отсутствие диагностических карт.
Общество
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Общество
Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла
Температура в Москве в субботу превысила отметку в плюс девять и стала рекордной за 140 лет наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Политика
Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.