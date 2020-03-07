Экономика

РБКРБКГлавный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

Александр Кудрин — в 2018 году стал лучшим аналитиком по России по версии авторитетного отраслевого журнала Institutional Investor. В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

Мой Брянск05:53

Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег

Lenta.ru04:06

Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

РБК02:00
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США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

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Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы

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Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться пятикратного уменьшения алиментов на дочь от первого брака, передает Starhit.ru.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
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Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 05 марта в 07:31
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Медики назвали безопасное количество съеденных яиц в день

«Употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщил главный автор эксперимента доктор Фрэнк Ху.
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Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

RT на русском вчера в 15:57
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Зеленский пообещал через год выйти из «нормандского формата»

Украина через год выйдет из "нормандского формата", если не сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о "мире в Донбассе".
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Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess

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РИА Новости вчера в 03:59
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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
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В разгар лета автовладельцы начнут получать "письма счастья" с камер фото- и видеофиксации за отсутствие диагностических карт.
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Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

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Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
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Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла

Температура в Москве в субботу превысила отметку в плюс девять и стала рекордной за 140 лет наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

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Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
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