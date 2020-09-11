Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

Главный судмедэксперт России Ковалев уволился по собственному желанию

Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Андрей Ковалев уволился по собственному желанию. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минздрава.В источнике
Андрей Ковалевроссийский бизнесмен
Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю.
С чего всё началось
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили факт увольнения Ковалева по собственному желанию. «С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — добавили в министерстве. Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины.
РБК07:02
Подробнее о событии
RT на русском

Уволился главный судмедэксперт России

RT на русском09:56
ТАСС

Главный судмедэксперт России Ковалев уволился по собственному желанию

ТАСС09:52
РИА Новости

Главный судмедэксперт Минздрава Ковалев уволился по собственному желанию

РИА Новости09:27
Коммерсантъ

Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

Коммерсантъ09:34
Lenta.ru

Главного судмедэксперта Минздрава России уволили

Lenta.ru09:01
Интерфакс

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Интерфакс08:25
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

РБК07:02

Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и усыновления, слишком объемны, изменения должны вноситься постепенно.
Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс
РИА Новости11:06
1

РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на ее территории зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, сообщает «Интерфакс».
Ведомостивчера в 12:52
5

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новостивчера в 08:46
8

Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
824

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
12