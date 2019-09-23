РПЛ
Невские НовостиГлавный судья РФС Егоров посоветовал Роберту Маку подкачать пресс
Руководитель российских футбольных судей Александр Егоров прокомментировал офсайды зенитовца Роберта Мака в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином». Петербургская команда выиграла со счетом 5:0, а еще два гола сине-бело-голубых арбитры отменили из-за положения «вне игры».
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Егоров об офсайде Мака: «Может, надо пресс подкачать кому-нибудь, чтобы пузо не торчало»
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Александр Егоров — об отмененных голах Дзюбы: «Кому-то надо пресс подкачать, чтобы не обидно было»
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