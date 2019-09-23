РПЛ
Gazeta.SPbГлавный судья РФС посоветовал игроку «Зенита» качать пресс
Не засчитанный гол нападающего «Зенита» Артема Дзюба прокомментировал глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Он, отвечая на слова футболиста, заявил, что Роберту Маку «надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало». Затем специалист добавил, что это шутка.
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Материалы и методы исследования Исследование проводилось в отделениях общей практики и включало 653 человека в Англии в возрасте от 18 до 74 лет с депрессивными симптомами разной степени тяжести или продолжительности за последние два года.
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Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020–2022 годы
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Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
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Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России
Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.
News.ru вчера в 18:38
Политика
США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
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Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
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