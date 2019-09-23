Не засчитанный гол нападающего «Зенита» Артема Дзюба прокомментировал глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Он, отвечая на слова футболиста, заявил, что Роберту Маку «надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало». Затем специалист добавил, что это шутка.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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