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Gazeta.SPbGazeta.SPbГлавный судья РФС посоветовал игроку «Зенита» качать пресс

Не засчитанный гол нападающего «Зенита» Артема Дзюба прокомментировал глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Он, отвечая на слова футболиста, заявил, что Роберту Маку «надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало». Затем специалист добавил, что это шутка.
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Егоров — об офсайде Мака: кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало

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