Футбол
Российская газетаГлавный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку
После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.
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Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.
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