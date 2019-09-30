Футбол

Российская газетаРоссийская газетаГлавный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку

После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.
Читать в источнике
Комментировать1
Магомед Даудов
Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.
— Магомед Даудов, российский военный деятельПятый канал вчера в 15:27

Подробнее о событии

Шалимов вместо Рахимова в «Ахмате», состав сборной на Кипр и Шотландию, «МЮ» – 10-й в АПЛ, золото Ласицкене на ЧМ и другие новости утра

Sports.ru00:00

Рашид Рахимов - о гостевом поражении «Ахмата» в матче с «Сочи» и своем будущем

Матч ТВвчера в 16:16

Рахимов: «Попрошу „Ахмат“ об отставке». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 15:14

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»

ТАССвчера в 15:13

Гендиректор «Ахмата»: «Шалимов? Сейчас мы обсуждаем кандидатуры с президентом»

Sport24.ruвчера в 15:23

Магомед Даудов — об отставке Рахимова: «В сложившейся ситуации перемены необходимы»

Спорт-Экспрессвчера в 15:12

Рахимов покинул «Ахмат», вместо него назначен Шалимов

Чемпионатвчера в 15:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:19, Вашингтон
Театры

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Известия 03:23
Здоровье

Саратовцы не верят, что главврачи-миллионеры понесут наказание

Информационная служба «Саратов 24» узнала мнение саратовцев о том, какое наказание понесут врачи, замешанные в коррупционных преступлениях.
Саратов 24 вчера в 05:59
Политика

Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Российский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке новое стихотворение главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Газета.Ru 04:08
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Футбол

«Кристал Пэлас» интересуется Чаловым

Нападающий ЦСКА Федор Чалов по-прежнему находится в сфере интересов «Кристал Пэлас», сообщает Evening Standard.
Спорт БИЗНЕС Online 02:35
Спорт

После жалоб легкоатлеток на ЧМ отказались от новых ракурсов съемки

Организаторы чемпионата мира перестали показывать снимки спортсменов, сделанные сзади и снизу после жалоб двух немецких легкоатлеток.
РБК 03:52
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Армия и оружие

Осенний призыв в армию начался в России

Осенний призыв на военную службу начался 1 октября в России.
Народные новости вчера в 18:45
Политика

Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом в Киеве

Украинский лидер встретился с актером вечером 30 сентября, сообщили в пресс-службе офиса Президента.
Взгляд.ру 03:30
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

News.ru 29 сентября в 12:30
Общество

В ДНР и ЛНР началась перепись населения

Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Спорт

Украинка Могучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Чемпионат вчера в 17:04
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Хоккей

«Рейнджерс» отправил Кравцова и Шестеркина в фарм-клуб

Нападающий Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестеркин начнут предстоящий сезон в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела

В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву.
Амур.инфо вчера в 04:36
Политика

Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Гаджеты

Официальный рендер финальной версии Google Pixel 4

Google намекает, что если пользователи предыдущих поколений без ума от камеры, автономности, удобства и прочих возможностей смартфонов, то можете себе только представить, что предложат Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL.
iXBT.com 04:08
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия

Суд заменил Павлу Устинову наказание

The Moscow Post вчера в 06:39
Футбол

Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Здоровье

Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин

Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Кино

Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино

Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Здоровье

О чем предупреждает «дергающийся» глаз, рассказал невролог

Подергивание глаза часто является следствием различных неврологических заболеваний (блефароспазма или болезни Лу Герига, болезни Паркинсона), а также перенесенных инфекционных недугов (гриппа, ОРВИ, конъюнктивита, блефарита).
Medical Note вчера в 22:40
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

РИА Новости вчера в 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное