Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба "канониров".
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Испанский футболист
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