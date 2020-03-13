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Общество Бельгия ввела общенациональный карантин Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая подразумевает общенациональный карантин.

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Экономика Индексы Уолл-стрит обрушились на открытии Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 18:35 — REGNUM Фондовый рынок США понес значительные потери уже на открытии торгов 12 марта, основные индексы рынка обрушились на 7−8%.

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Гаджеты LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров LG Electronics (LG) объявила о запуске в продажу линейки телевизоров 2020 г. – 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.

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