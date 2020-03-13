Коронавирус
ProstoProSportГлавный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
У главного тренера лондоского "Арсенала" испанца Микеля Артеты выявлен коронавирус. Как сообщает пресс-служба "канониров", база клуба закрыта для работы, а сотрудники, контактировавшие со специалистом, помещены на карантины.
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Артета во вторник провел тренировку «Арсенала». Сегодня у тренера выявлен коронавирус
Sports.ruвчера в 19:33
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