Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportГлавный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

У главного тренера лондоского "Арсенала" испанца Микеля Артеты выявлен коронавирус. Как сообщает пресс-служба "канониров", база клуба закрыта для работы, а сотрудники, контактировавшие со специалистом, помещены на карантины.
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У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус

РИА Новостивчера в 18:26

У главного тренера «Арсенала» выявлен коронавирус

Lenta.ruвчера в 18:51

У главного тренера «Арсенала» Артеты обнаружили коронавирус

Sport.ruвчера в 18:46

Главный тренер «Арсенала» Артета сдал положительный тест на коронавирус

Чемпионатвчера в 18:36

«Брайтон» объявил о переносе матча с «Арсеналом» из-за коронавируса у Артеты

Sport24.ruвчера в 21:34

Артета во вторник провел тренировку «Арсенала». Сегодня у тренера выявлен коронавирус

Sports.ruвчера в 19:33

Микель Артета: «Вернусь к работе, как только разрешат врачи»

Спорт-Экспрессвчера в 18:28
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Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
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В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
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Микель Артета
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник, тренер, по национальности баск. Главный тренер клуба «Арсенал» (Лондон). Начинал свою карьеру в «Барселоне Б», но не смог пройти в первую команду и был отдан в аренду французскому клубу «Пари Сен-Жермен».
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