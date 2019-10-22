Футбол
Экспресс газетаГлавный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера
Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды. Вчера, 21 октября, состоялся 9-й тур чемпионата Англии. Он завершился сенсационной победой «Шеффилд Юнайтед» над «Арсеналом».
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Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Кино
Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
Космос
Астероид диаметром до километра приближается к Земле
Астероид, диаметр которого составляет от 400 метров до 1 километра, приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Армия и оружие
СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Армия и оружие
ВС Ирака потребовали от выведенных из Сирии американцев покинуть страну
Объединенное командование ВС Ирака заявило, что выведенные из Сирии военные США должны покинуть иракскую территорию, поскольку им разрешили только транзит.
Происшествия
В Симферополе случился пожар на стадионе «Локомотив»
Стадион находился на реконструкции. В Симферополе случилось возгорание на стадионе "Локомотив".
Единоборства
Массовая драка в Сочи на турнире ММА попала на видео
Бой между российским спортсменом Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 прошел накануне в Сочи.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
Происшествия
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Авто
Новый BMW M3 заметили без камуфляжа
Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.
Футбол
В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча
Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
Здоровье
Российские врачи прописали больной раком девочке мазь от растяжений
В Новороссийске пятилетней девочке врачи не могли поставить правильный диагноз, и прописывали мазь от растяжений, сообщает сайт "КП-Кубань".
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Игры
Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем
Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Футбол
Футбольный мир отмечает 90‑летие со дня рождения Льва Яшина
Все знают, что он признан лучшим вратарем ХХ века, его именем назван приз, который вручают голкиперам на чемпионатах мира.
Экономика
Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
Чтобы исправить ситуацию, РСПП предлагает смягчить условия льгот – освобождения от налогов дивидендов и доходов, полученных при выходе из капитала компаний.
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.