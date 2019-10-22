Футбол
Экспресс газетаГлавный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
|15′
Лис Муссе
|30′
|35′
Букайо Сака
Джек О'Коннелл
|39′
|46′
Джо Уиллок
Дани Себальос
Лис Муссе
Билли Шарп
|56′
Дэвид Макголдрик
|66′
|67′
Сеад Колашинац
|69′
Гранит Джака
Александр Ляказетт
Дин Хендерсон
|75′
|78′
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
|78′
Оливер Норвуд
Оливер Макберни
|85′
|86′
Сократис Папастатопулос
|90′+4′
Кэлум Чемберс
|32%
|Владение мячом
|68%
|71%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|12
|14
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
9
Макбёрни
4
Флек
3
Стивенс
8
Фримэн
10
Шарп
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
35
Мартинелли
29
Гендузи
8
Себальос
9
Ляказетт
77
Сака
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды. Вчера, 21 октября, состоялся 9-й тур чемпионата Англии. Он завершился сенсационной победой «Шеффилд Юнайтед» над «Арсеналом».
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Эмери считает, что «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Спорт-Экспрессвчера в 18:14
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 13:58, Вашингтон
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