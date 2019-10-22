Футбол

Экспресс газетаЭкспресс газетаГлавный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера

Шеффилд Юнайтед — Арсенал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
15′
Лис Муссе
30′
35′
Букайо Сака
Джек О'Коннелл
39′
46′
Джо Уиллок
Дани Себальос
Лис Муссе
Билли Шарп
56′
Дэвид Макголдрик
66′
67′
Сеад Колашинац
69′
Гранит Джака
Александр Ляказетт
Дин Хендерсон
75′
78′
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
78′
Оливер Норвуд
Оливер Макберни
85′
86′
Сократис Папастатопулос
90′+4′
Кэлум Чемберс
Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды. Вчера, 21 октября, состоялся 9-й тур чемпионата Англии. Он завершился сенсационной победой «Шеффилд Юнайтед» над «Арсеналом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» при Эмери провел на ноль лишь 2 из 24 выездных матчей АПЛ

Sports.ru04:59

Эмери считает, что «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 18:14

Британцы изобразили бывшего тренера «Спартака» в виде Джокера

Чемпионатвчера в 17:48

Эмери в роли Джокера, Эвра называет «Арсенал» детишками, Джака посылает его. У «канониров» весело

Sport24.ru05:14

Эмери: «Арсенал» должен был побеждать «Шеффилд Юнайтед»

Евро-футбол.ру01:26

Тренера «Арсенала» изобразили в виде Джокера

Газета.Ruвчера в 20:45

Bleacher Report представил Эмери в образе Джокера

Бомбардир.рувчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 13:58, Вашингтон
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Вечерний курьер вчера в 08:32
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Политика

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

Вести.Ru 13:09
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Происшествия

Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался

По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.
REGNUM 12:10
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Общество

Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Известия 13:43
Армия и оружие

Возвращение боевиков из Сирии на родину затруднено, заявил Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, так как это не отрегулировано международным правом.
РИА Новости 13:50
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 19:07
Футбол

Дзюба перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом» обратился к болельщикам

РБК 12:54
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 1:2 (Серия буллитов)

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде в серии буллитов переиграл уфимскую команду "Салават Юлаев" со счетом 2:1.
Вести.Ru 12:45
Общество

Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
РБК 08:09
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG

Компания «АвтоВАЗ» остановила производство автомобилей Lada Vesta CNG и Largus CNG, оснащенные битопливными двигателями, которые способны работать на метане.
UfaTime.ru 03:23
Экономика

Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян

По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
News.ru вчера в 19:15
Армия и оружие

Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
Lenta.ru 13:43
Фигурное катание

Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
Телепрограмма 01:37
Политика

В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией

Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.
RT на русском вчера в 14:45
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество

РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых

Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.
Daily Storm 12:54
Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Технологии

Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

ЦДИ ПО 13:21
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Армия и оружие

Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 19:43
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело 08:44
Здоровье

В России началась модернизация поликлиник и ФАПов

В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер вчера в 07:21
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Игры

The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
CyberSport.ru 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное