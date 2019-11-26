Главный тренер футбольного клуба «Байер» Петер Бош прокомментировал победу в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива» со счётом 2:0.

Спорт день за днем

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.

Политика США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.

Футбол Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ Вратарь эффектно спас свою команду после удара головой из пределов штрафной в игре с «Ньюкаслом» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвы в исполнении Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Мэтью Райана («Борнмут»), Кепы Аррисабалаги («Челси») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Единоборства Определена дата боя Нурмагомедов — Фергюсон Нурмагомедов и Фергюсон подерутся на соревнованиях в Бруклине, поединок запланирован на 18 апреля 2020 года.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.

Политика Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.

Политика Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

Политика Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.