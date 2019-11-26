Лига чемпионов
News.ruГлавный тренер «Байера» отметил Миранчуков в составе «Локомотива»
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|77′
Венделл
|77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
|77′
Дмитрий Баринов
|82′
|90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
9
Смолов
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
13
Аларио
20
Арангис
8
Бендер
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер футбольного клуба «Байер» Петер Бош прокомментировал победу в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива» со счётом 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Футбол
«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка.
Футбол
Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии
Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Футбол
Мадридский «Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба.
Футбол
Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ
Вратарь эффектно спас свою команду после удара головой из пределов штрафной в игре с «Ньюкаслом» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвы в исполнении Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Мэтью Райана («Борнмут»), Кепы Аррисабалаги («Челси») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Единоборства
Определена дата боя Нурмагомедов — Фергюсон
Нурмагомедов и Фергюсон подерутся на соревнованиях в Бруклине, поединок запланирован на 18 апреля 2020 года.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Политика
Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент
Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.
Политика
Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Армия и оружие
Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.
Политика
Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Происшествия
Двое детей погибли при отравлении неизвестным веществом в Симферополе
По данным ведомства, жительница Железнодорожного района вызвала скорую помощь после того, как ее детям стало плохо.