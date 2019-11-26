Главный тренер футбольного клуба «Байер» Петер Бош прокомментировал победу в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива» со счётом 2:0.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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