Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГлавный тренер «Базеля» назвал «Хетафе» фаворитом игры с «Краснодаром»

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
Испанский "Хетафе" будет фаворитом в матче с "Краснодаром" в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы, считает главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер. "Краснодар" в четверг на своем поле обыграл "Базель" со счетом 1:0.
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