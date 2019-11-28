Футбол
РИА НовостиГлавный тренер «Базеля» назвал «Хетафе» фаворитом игры с «Краснодаром»
Вандерсон Соуза
|52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
|57′
Юрий Газинский
|63′
|68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
|72′
Ари
|73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|73′
Кристиан Рамирес
|76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
|82′
|85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
|86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
|90′+3′
|90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
|90′+5′
|90′+5′
Омар Альдерете
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
77
Камболов
52
Вильена
21
Намли
9
Ари
10
Вандерсон
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
6
Альдерете
15
Риверос
19
Пулулу
4
Джемерт
10
Кампо
20
Фрай
33
Бюа
98
Кабрал
Базель
Расстановка 4‑5‑1
Испанский "Хетафе" будет фаворитом в матче с "Краснодаром" в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы, считает главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер. "Краснодар" в четверг на своем поле обыграл "Базель" со счетом 1:0.
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Марсель Коллер: «Краснодару» будет сложно играть против «Хетафе» без Ари
Советский спортвчера в 14:18
Главный тренер «Базеля» — о мотивации на матч с «Краснодаром»: «В конце концов, есть еще и премии»
Спорт-Экспрессвчера в 10:43
Тренер ФК «Базель» отметил, что команду устроила бы ничья в матче с «Краснодаром»
ТАСС Спортвчера в 13:47
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