Лига чемпионов
Невские НовостиГлавный тренер «Бенфики» уверен, что игра с «Зенитом» будет непростой
Матч состоится 2 октября в Петербурге. Главный тренер португальской «Бенфики» Бруно Лаже высказался перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов. По словам специалиста, петербуржцы являются интересной командой и его подопечных ждет очень непростой матч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дух «Бенфики», проблемы с составом и предстоящие выборы в Португалии. Бруну Лаже рассказал обо всем перед матчем с «Зенитом»
Спорт день за днемвчера в 13:10
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Политика
В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» стало позитивным фактом.
Известия 06:20
Происшествия
В Челябинске пенсионерка почти два года оплачивала чужой кредит
К маю 2019 года у пенсионерки удержали около 69 тыс. рублей. По иску прокуратуры суд обязал банк вернуть женщине её деньги.
REGNUM 05:38
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Песков опроверг отставку главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Северная Корея запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.
VSE42.RU вчера в 22:21
Политика
Опубликован текст письма о согласовании «формулы Штайнмайера»
Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook опубликовала копию письма в адрес представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании так называемой «формулы Штайнмайера».
Rambler News Service 06:14
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Происшествия
В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли с обыском
В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики, сообщил РБК заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов.
РБК 05:54
Политика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Здоровье
Ученые выяснили, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
В материале были приведены данные исследования британских ученых.
Мой Брянск 01:09
Футбол
Фердинанд посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»
Думаю, несколько лет назад они были сильнее, цитирует Фердинанда Mirror со ссылкой на BT Sport.
Советский спорт 05:56
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru вчера в 03:22
Интернет
Microsoft запустила новый сервис Windows Virtual Desktop
Компания Microsoft запустила платформу Windows Virtual Desktop (WVD), позволяющую буквально пользоваться Windows на виртуальной машине Azure.
UfaTime.ru 03:37
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06