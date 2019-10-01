Лига чемпионов

Невские НовостиНевские НовостиГлавный тренер «Бенфики» уверен, что игра с «Зенитом» будет непростой

Матч состоится 2 октября в Петербурге. Главный тренер португальской «Бенфики» Бруно Лаже высказался перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов. По словам специалиста, петербуржцы являются интересной командой и его подопечных ждет очень непростой матч.
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Закон о статусе Донбасса обсудят после встречи «нормандской четверки»

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Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
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Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович возглавил совет директоров VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ).
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Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ

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Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

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Политика

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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

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В новой редакции «дорожной карты» указано, что серверное оборудование для 5G должно быть создано на базе доверенной электронно-компонентной базы российской разработки.
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Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России

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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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