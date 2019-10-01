Лига чемпионов
Невские НовостиГлавный тренер «Бенфики» уверен, что игра с «Зенитом» будет непростой
Матч состоится 2 октября в Петербурге. Главный тренер португальской «Бенфики» Бруно Лаже высказался перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов. По словам специалиста, петербуржцы являются интересной командой и его подопечных ждет очень непростой матч.
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Разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе начнется 7 октября, сообщает спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
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25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
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Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
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Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro 11:02
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
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Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета 11:55
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«Северный поток — 2» построен на 83%
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Ученые доказали правоту Ницше
Исследователи проанализировали данные ученых, которые в начале своей карьеры подавали заявки на получение грантов R01 от Национального института здравоохранения (NIH).
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Помимо возможности разом обнулить все подписки пользователи Android-смартфонов смогут создавать перечни актуальных для них приложений и игр, а также мониторить все новости и обновления, связанные с ними.
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В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта
Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.
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