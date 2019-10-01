Лига чемпионов

Невские НовостиНевские НовостиГлавный тренер «Бенфики» уверен, что игра с «Зенитом» будет непростой

Матч состоится 2 октября в Петербурге. Главный тренер португальской «Бенфики» Бруно Лаже высказался перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов. По словам специалиста, петербуржцы являются интересной командой и его подопечных ждет очень непростой матч.
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