Матч состоится 2 октября в Петербурге. Главный тренер португальской «Бенфики» Бруно Лаже высказался перед игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов. По словам специалиста, петербуржцы являются интересной командой и его подопечных ждет очень непростой матч.

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Главный тренер «Бенфики» уверен, что игра с «Зенитом» будет непростой

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