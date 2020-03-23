Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим в твиттере сообщил, что заболел коронавирусом. 66-летний турецкий специалист входит в зону риска.

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Экономика Эксперты оценили готовность банковской системы России к шокам В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.

Общество Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире «набирает обороты».

Общество Назван средний возраст умерших от коронавируса Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.

Общество Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

Энергетика Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 370 В России число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61, передает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения данной инфекции.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.

Армия и оружие В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Спорт Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020 Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».

Политика В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.

Футбол УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.

Общество В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.

Политика Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.

Политика В Крыму следователи завели дело против главы «Меджлиса» Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело против председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефата Чубарова.