Коронавирус
Soccer.ruГлавный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заболел коронавирусом
Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим в твиттере сообщил, что заболел коронавирусом. 66-летний турецкий специалист входит в зону риска.
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Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Происшествия
В Москве зафиксирована вторая смерть больной коронавирусом
В Москве вечером в понедельник зафиксирована вторая смерть пациентки, заболевшей коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Экономика
Эксперты оценили готовность банковской системы России к шокам
В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
Общество
Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире «набирает обороты».
Общество
Назван средний возраст умерших от коронавируса
Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 370
В России число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61, передает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения данной инфекции.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Армия и оружие
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Футбол
УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Политика
Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий
Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.
Политика
В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России
В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
Политика
Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Политика
В Крыму следователи завели дело против главы «Меджлиса»
Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело против председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефата Чубарова.
Общество
В Кузбассе первый пациент с коронавирусом выздоровел
Два пациента с коронавирусной инфекцией, зарегистрированные в Кемеровской области, находились в областной инфекционной больнице.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Экономика
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.