Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruГлавный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заболел коронавирусом

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим в твиттере сообщил, что заболел коронавирусом. 66-летний турецкий специалист входит в зону риска.
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У 66-летнего тренера «Галатасарая» Фатиха Терима обнаружили коронавирус

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Тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом. Ему 66 лет

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Тренер «Галатасарая» заразился коронавирусом

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Турецкий тренер Терим заразился коронавирусом

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У тренера «Галатасарая» Терима обнаружен коронавирус

Sport24.ruвчера в 15:55

Фатих Терим заразился коронавирусом

Советский спортвчера в 15:38

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заболел коронавирусом

Soccer.ruвчера в 15:48
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В Москве вечером в понедельник зафиксирована вторая смерть пациентки, заболевшей коронавирусом COVID-19.
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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
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Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире «набирает обороты».
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Назван средний возраст умерших от коронавируса

Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
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Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
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Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
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Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 370

В России число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61, передает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения данной инфекции.
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Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
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Газета.Ru вчера в 18:27
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Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
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УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
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В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
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Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий

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В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России

В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
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Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Известия вчера в 22:41
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Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
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В Крыму следователи завели дело против главы «Меджлиса»

Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело против председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефата Чубарова.
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С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
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В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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