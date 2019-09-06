Хоккей
LiveSport.ruЯндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу». Руководство «Магнитки» осталось недовольно результатами и игрой команды на старте сезона.
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Илья Воробьев: «Мое назначение в „Магнитку“ случилось всего полчаса назад»
Спорт-Экспрессвчера в 15:55
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Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Газета.Ru вчера в 23:12
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Политика
Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина
Министерство экономического развития России ответило на критику вице-премьера России Виталия Мутко, который негативно высказался о работе ведомства c пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне.
Народные новости вчера в 00:19
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
Здоровье
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
РИА Новости вчера в 16:07
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда вчера в 09:25
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Политика
Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.
Lenta.ru вчера в 14:37
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Театры
После смерти Олега Табакова Александру Семчеву не дают роли в театре
OAnews вчера в 04:09
Здоровье
Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс
REGNUM вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru вчера в 22:26
Происшествия
Одной из жертв пожара на яхте в Калифорнии стала бывшая москвичка
Вести.Ru вчера в 18:39
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня вчера в 07:51
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета вчера в 11:34
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Российская газета вчера в 23:32
Финансы
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Общество
Потерявшейся 20 лет назад в Белоруссии девушке предложили выйти замуж
Уроженке Белоруссии Юле Гориной, которую родители потеряли 20 лет назад и лишь недавно нашли, предложили выйти замуж.
RT на русском вчера в 15:30
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Футбол
Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в отборе на Евро-2020
Сборная Хорватии одержала разгромную победу над национальной командой Словакии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:55
Футбол
Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией
Ранее голами в поединке отличились шотландец Макгинн и россиянин Дзюба. На перерыв команды уходили, когда на табло был счет 1:1.
Экономика сегодня вчера в 16:08
Гаджеты
Телефон Nokia 110 оценен в 20 долларов
Megaobzor.com вчера в 05:09
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Политика
США не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России
Соединенные Штаты не планируют покупать у России гиперзвуковые ракеты.
Газета.Ru вчера в 18:28
Общество
Стало известно, какое влияние на Приморье окажет тайфун «Линлин»
Primpress.ru вчера в 19:07