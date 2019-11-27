Футбол
РИА НовостиГлавный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев. Игра пройдет на стадионе "Краснодар" в четверг и начнется в 18:50 мск.
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