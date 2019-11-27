Футбол
РИА НовостиГлавный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев. Игра пройдет на стадионе "Краснодар" в четверг и начнется в 18:50 мск.
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Футбол
Ван Дейк забрал с работы фаната и привез на базу «Ливерпуля»
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В России отменили обязательную сертификацию лекарств
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
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Зарегистрированные пользователи, которым не удалось попасть в число первых 300 человек, но они оставили заявку на предзаказ, смогут также приобрести смартфон по цене 69 999 рублей в фирменных магазинах Huawei в России с 6 декабря и получить купон на скидку на следующую покупку в размере 20 000 рублей.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Политика
Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Авто
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Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
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Происшествия
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В пресс-службе "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" подтвердили, что злоумышленники похитили из известной сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) более 10 предметов, в том числе саксонский Белый бриллиант весом 49 карат.
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Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.