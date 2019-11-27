Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГлавный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»

Краснодар — Базель
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев. Игра пройдет на стадионе "Краснодар" в четверг и начнется в 18:50 мск.
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