Футбол

Газета.RuГазета.RuГлавный тренер «Краснодара» высказался после игры с «Хетафе»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после поражения от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
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