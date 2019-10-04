Футбол
Газета.RuГлавный тренер «Краснодара» высказался после игры с «Хетафе»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после поражения от испанского "Хетафе" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
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